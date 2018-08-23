بولتون: لن نتسامح مع أي تدخل خارجي في الانتخابات

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون عقب اجتماع مع نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف في جنيف الخميس تحقيق الكثير من التقدم في ملفات عدة من دون التوصل إلى اتفاق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأوضح بولتون في مؤتمر صحافي أن محادثاته مع باتروشيف تناولت العديد من القضايا الإقليمية، وقال "أحرزنا تقدما. ولكن لا تزال هناك بعض المواضيع الخلافية مع روسيا واستمرار البحث في شأنها أمر لا يجدي".

وأكد في رد على استفسارات صحافيين "أن أميركا لن تتسامح مع أي تدخل خارجي في انتخابات" التجديد النصفي المقررة في وقت لاحق هذا العام.

وأضاف المسؤول الأميركي أن الاجتماع الذي استمر خمس ساعات، تطرق إلى مسألة "وقف سباق التسلح"، مضيفا "نريد من الروس أن يعرفوا كيف ننظر نحن إلى هذه المسألة".

وعلى صعيد الشأن الإيراني، أفاد بولتون بأن الهدف من العقوبات على طهران تتمثل في ممارسة "الضغط أقصى ما يمكن على النظام".

وقال إنه بحث ونظيره الروسي "مسألة وجود القوات الإيرانية في سورية والتي تهدف واشنطن إلى تحقيق خروج لها"، وتابع "أعتقد أن الرئيس الروسي يشاركنا في هذا الأمر".