بولتون: تجارب بيونغيانغ تنتهك القرارات الأممية

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأميركي السبت إن عمليات الإطلاق الصاروخية الأخيرة التي نفذتها كوريا الشمالية انتهكت قرارات الأمم المتحدة، وحث الزعيم كيم يونغ أون على العودة لمحادثات نزع السلاح النووي.

وهذه هي المرة الأولى التي يصف فيها مسؤول أميركي كبير التجارب الصاروخية بأنها انتهاك لقرارات الأمم المتحدة التي تهدف إلى وقف برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

وقال بولتون "يحظر قرار الأمم المتحدة إطلاق أي صواريخ بالستية"، مضيفا أن تجارب بيونغيانغ لإطلاق صواريخ شملت صواريخ بالستية قصيرة المدى وإن هذا ينتهك "بلا شك" قرارات الأمم المتحدة.

وقال بولتون إن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للمحادثات مع نظام كيم، لكنها لم تغير موقفها الذي حددته في القمة الأخيرة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في هانوي.

وأضاف "فتح ترامب الباب أمام كيم والخطوة التالية أن يمر كيم عبره".

وحث بولتون كيم على الموافقة على عقد اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وقال إن ذلك قد يساعد في استئناف الحوار بشأن برامج الأسلحة في كوريا الشمالية.

وجاءت تصريحات مستشار الأمن القومي الأميركي بعد يوم من إعلان وسائل إعلام رسمية كورية شمالية أن المفاوضات النووية مع واشنطن لن تستأنف ما لم تتخل الولايات المتحدة عن ما تصفه بيونغيانغ بمطالب نزع السلاح من جانب واحد.

وقال بولتون من جهة أخرى، إن الرئيس دونالد ترامب الذي بدأ زيارة لليابان تستمر أربعة أيام، سيبحث مع آبي التوترات مع إيران. وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية قد قالت الجمعة إن آبي يدرس زيارة إيران في منتصف حزيران/يونيو.

وقالت واشنطن إنها ستوقف الإعفاءات للدول التي تشتري النفط الإيراني ووضعت الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

وأرسلت الولايات المتحدة حاملة طائرات وقاذفات إلى الشرق الأوسط ردا على ما وصفته إدارة ترامب بمؤشرات وتحذيرات مثيرة للقلق من إيران.

ووصف بولتون الهجمات التي وقعت في الآونة الأخيرة على ناقلات قبالة الإمارات ومحطة ضخ في السعودية فضلا عن هجوم صاروخي على المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد بأنها "مظاهر قلق".

وقال بولتون إن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية "عميقة وخطيرة" بشأن التهديد الذي تفرضه إيران، من دون أن يقدم تفاصيل.