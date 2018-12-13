بولتون: نعيد النظر بمهام حفظ السلام في أفريقيا

استغرب مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي جون بولتون فشل بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء في في الصحراء الغربية (مينورسو)، في تحقيق تقدم بعد مضي 27 عاما على تشكيلها.

وقال بولتون في كلمة حول استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة بشأن إفريقيا في مؤسسة هيريتيدج للدراسات، إن الموارد التي أنفقت خلال هذه الفترة على البعثة الأممية كان يجب أن توجه إلى تحسين ظروف المواطنين في المنطقة.

وحذر من أن الولايات المتحدة ستطلب "إنهاء" المهمات الأممية في إفريقيا كونها "لا تأتي بسلام دائم"، وأردف قائلا إن واشنطن ستعيد النظر في دعمها لمهمات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية من أجل ضمان فعاليتها في حل النزاعات وليس تجميدها فقط.

وفشلت جهود الأمم المتحدة مرارا في التوصل إلى تسوية بشأن المنطقة الصحراوية المتنازع عليها بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر منذ غادرتها إسبانيا عام 1974.

وتطالب جبهة البوليساريو التي أعلنت في 1976 "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" من جانب واحد، بإجراء استفتاء حول تقرير المصير من أجل حل نزاع حول الصحراء الغربية الذي بدأ إثر انسحاب إسبانيا من المستعمرة السابقة.

ويسيطر المغرب على 80 في المئة من مساحة الصحراء الغربية الممتدة على مساحة 266 ألف كيلومتر مربع، وتتعامل السلطات المغربية مع المنطقة مثلما تتعامل مع باقي جهات المملكة.

وأجريت آخر جولة مفاوضات برعاية الأمم المتحدة في آذار/مارس 2012 من دون أن تؤدي إلى أي تقدم في ظل تشبث طرفي النزاع بمواقفهما، واستمرار الخلافات حول وضع المنطقة وتركيبة الهيئة الناخبة التي يفترض أن تشارك في الاستفتاء.