بولتون: العقوبات على روسيا ستبقى إلى أن تغير سلوكها

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الجمعة إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على على روسيا ستبقى إلى أن تغير موسكو من سلوكها.

وكانت واشنطن فرضت عقوبات اقتصادية ضد موسكو على خلفية التدخل بانتخابات الرئاسة الأميركية في 2016.

وتحدث بولتون خلال لقاء مع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو في كييف عن استعداد الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا في احتواء أي "تدخل" روسي في انتخاباتها الرئاسية المقررة في 2019.

وأوضح بولتون في ختام لقاء مع الرئيس الأوكراني "اتفقنا أنا والرئيس (الأوكراني) بترو بوروشنكو على البحث في تدابير يمكن أن تقرها الولايات المتحدة وأوكرانيا" للتصدي لتدخل روسي محتمل.

وأضاف أنه "يمكن أن نفعل ذلك عبر القنوات العادية لتطبيق القانون أو عبر آليات أخرى".

وتابع قائلا: "نحن مستعدون للعمل مع الحكومة الأوكرانية لمنع هذا التدخل".

وينوي بوروشنكو الذي يتولى منصبه منذ 2014 أن يترشح لولاية ثانية في الربيع المقبل. لكن رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو التي سجنت خلال ولاية الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتس هي الأوفر حظا في استطلاعات الرأي الأخيرة.

وكان بولتون أكد الخميس بعد لقاء استمر خمس ساعات في جنيف مع الأمين العام لمجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي بارتوشيف أن الولايات المتحدة لن تتساهل مع أي "تدخل" روسي في انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتتهم الاستخبارات الأميركية روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية في 2016، وهذا التدخل هو موضوع تحقيق في الولايات المتحدة رغم نفي السلطات الروسية الاتهامات.