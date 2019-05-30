بولتون: سنسلم أدلة تورط إيران بهجوم الفجيرة

حذر مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إيران من استهداف مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها في الشرق الأوسط.

وقال بولتون في تصريحات من لندن إن استهداف المصالح الأميركية سيكون خطأ كبيرا، وإن ذلك السلوك لا يتفق مع الرغبة في إجراء مفاوضات.

ونفى بولتون اتباع الولايات المتحدة سياسة تهدف إلى تغيير النظام في إيران، لكنه اعتبر الاستجابة السريعة وإرسال تعزيزات إلى المنطقة ساهم في ردع إيران.

وتابع أن الأدلة على تورط إيران في الهجوم على سفن قبالة سواحل الإمارات ستقدم إلى مجلس الأمن.

وتعرضت أربع سفن تابعة للسعودية والإمارات والنرويج لهجمات في الـ12 من الشهر الجاري قبالة إمارة الفجيرة في دولة الإمارات.

في السياق ذاته، قال الممثل الأميركي الخاص لإيران براين هوك إن الانفاق العسكري الإيراني انخفض بنسبة 28 في المئة بسبب العقوبات الأميركية على طهران.

وأضاف هوك أيضا أن الولايات المتحدة سترد بالقوة العسكرية إذا استهدفت إيران المصالح الأميركية، مؤكدا أن تعزيز القدرات العسكرية الأميركة في المنطقة أوصل رسالة واضحة لإيران.