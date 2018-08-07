بولتون: كوريا الشمالية لم تتخذ خطوات لنزع السلاح النووي

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الثلاثاء إن كوريا الشمالية لم تتخذ الخطوات اللازمة للتخلص من ترسانتها النووية بالرغم من الاتفاق الذي تم بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وأضاف بولتون في حديث لشبكة "فوكس نيوز" أن "الولايات المتحدة أوفت بما وعدت به في سنغافورة... فكرة أننا سنخفف العقوبات فقط لأن كوريا الشمالية تريد ذلك غير واردة". وتابع "سنستمر في تطبيق أقصى الضغوطات على كوريا الشمالية حتى نزع السلاح النووي".

وقال بولتون إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مستعد لزيارة بيونغ يانغ من أجل اجتماع بالزعيم الكوري الشمالي.

وكانت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية حثت الولايات المتحدة الاثنين على التخلي عن العقوبات التي تفرضها واشنطن والأمم المتحدة ضد بيونغ يانغ.

وتعهدت كوريا الشمالية والولايات المتحدة بالعمل على إنهاء برامج بيونغ يانغ الخاصة بالأسلحة خلال اجتماع قمة تاريخي عُقد في حزيران/يونيو بين ترامب وكيم في سنغافورة.

وكشف تقرير للأمم المتحدة نهاية الأسبوع الماضي أن كوريا الشمالية ”لم توقف برامجها النووية والصاروخية".