بولتون: لم نحدد موقفنا بعد من معاهدة 'نيو ستارت'

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الاثنين إن الولايات المتحدة لم تحدد موقفها بعد من تجديد معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية التي ستنتهي عام 2021، حسب ما نقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية.

وتأتي هذه التصريحات خلال زيارة يقوم بها بولتون لموسكو بعد ما ذكر الرئيس دونالد ترامب أن واشنطن سوف تنسحب من معاهدة حول الأسلحة النووية متوسطة المدى كانت أبرمتها مع روسيا عام 1987.

والتقى بولتون الاثنين في موسكو وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي ينتظر بإلحاح توضيحات منه بشأن تصريحات ترامب.

وهذه الزيارة مقررة من قبل تصريحات الرئيس الأميركي، لكنها اكتسبت أهمية أكبر بعد هذه التصريحات وفي وقت تراجعت العلاقات بين البلدين إلى أدنى مستوياتها.

وسيجتمع بولتون بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء، وفق ما أفاد به المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.

وكان البنتاغون قال إن لدى وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس معلومات تفيد بأن روسيا لم تحترم المعاهدة التي تستوجب التخلص من الصواريخ الباليتسية ذات الرؤوس النووية التي يتراوح مداها بين ألف وخمسة آلاف كيلومتر.