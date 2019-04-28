بولتون: لم ندفع لكوريا الشمالية

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الأحد إن الولايات المتحدة تعهدت بدفع مليوني دولار مقابل إطلاق كوريا الشمالية سراح الطالب الأميركي أوتو وارمبير في 2017، لكنه قال إن عملية الدفع لم تتم.

يذكر أن وارمبير توفي في حزيران/يونيو من عام 2017 بعد فترة وجيزة على عودته إلى وطنه وكان في غيبوبة بعد 17 شهرا في الأسر.

وأصدرت كوريا الشمالية حكما بالسجن 15 عاما مع الأعمال الشاقة، على الطالب الذي كان في الـ22 من عمره.

وتنفي كوريا الشمالية اتهامات أقارب وارمبير بأنها عذبته.

وأوضح بولتون في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أن "الرئيس (دونالد ترامب) كان ناجحا في إطلاق سراح أكثر من 20 رهينة محتجزين في مختلف أنحاء العالم ولم يدفع أي شيء مقابل أي منهم".

وكانت صحيفة واشنطن بوست قالت الخميس إن ترامب وجه مسؤولا حكوميا بالتوقيع على اتفاق مع بيونغ يانغ يقضي بإطلاق سراح وارمبير مقابل مليوني دولار أميركي.