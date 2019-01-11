محادثات واشنطن وأنقرة 'ستتواصل'

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الجمعة إن المحادثات بين مسؤولين عسكريين أميركيين ونظرائهم الأتراك حول الأكراد وسوريا ستتواصل الأسبوع القادم على أمل التوصل إلى نتائج مقبولة من البلدين.

وأضاف بولتون في مقابلة إذاعية أن الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو يدركان أن تركيا ملتزمة "بعدم الإضرار بالأكراد الذين قاتلوا معنا ضد تنظيم الدولة الإسلامية".

وكان بولتون قد اقترح الثلاثاء أن يكون توفير الحماية لحلفاء واشنطن الأكراد، شرطا مسبقا لانسحاب القوات الأميركية من سوريا، والذي بدأ في وقت سابق الجمعة.

وقد أثارت تصريحاته هذه، استياء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصفها بأنها "خطأ فادح".

وأعرب بولتون عن أمله في أن تسفر المناقشات المستمرة مع أنقرة، عن نتائج إيجابية وأضاف "ما لا نزال نتابعه في هذه المحادثات العسكرية هو ضمانات وبروتوكولات وإجراءات حتى يشعر الجميع بالارتياح إزاء كيفية حدوث ذلك. ونحن نأمل أن تسفر هذه المناقشات، التي ستستمر الأسبوع المقبل عن نتائج مقبولة للجانبين"، بحسب نص نشرته إذاعة Hugh Hewitt الأميركية.

وتعتبر تركيا أكراد سوريا الذين يسيطرون على مناطق حدودية مع أراضيها امتدادا لحزب العمال الكردستاني المصنف مجموعة إرهابية.