بولتون: إيران وراء هجوم الفجيرة

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الأربعاء إن من "شبه المؤكد" أن تكون إيران هي من تقف وراء الهجوم الذي استهدف أربع سفن قبالة سواحل الإمارات وقت سابق هذا الشهر.

وأضاف بولتون لصحفيين في أبوظبي أن الولايات المتحدة تحاول أن تتحلى بالحكمة في الرد على أنشطة إيران ووكلائها في المنطقة.

وأكد أنه "لا يوجد أي شك لدى أحد في واشنطن حول المسؤول عن ذلك"، متابعا "من برأيكم قام بذلك؟ شخص من النيبال؟".

وأِشار مستشار الأمن القومي الأميركي إلى أنه سيلتقي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأيضا مع نظيره الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، لبحث العلاقات الثنائية والتوتر في المنطقة.

وتعرضت أربع سفن (ناقلتا نفط سعوديتان وناقلة نفط نرويجية وسفينة شحن إماراتية) لأضرار في "عمليات تخريبية" قبالة إمارة الفجيرة خارج مضيق هرمز هذا الشهر، بحسب أبوظبي.

وتجري الإمارات، التي لم تتهم أي جهة بالوقوف خلف الواقعة، تحقيقا بمشاركة السعودية والنروج وفرنسا والولايات المتحدة.

ووقع الحادث النادر في المياه الإماراتية في أجواء من التوتر الشديد في المنطقة بسبب الخلاف بين إيران الولايات المتحدة على خلفية تشديد العقوبات النفطية الأميركية على طهران.