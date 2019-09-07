بولتون ينشر صورة لناقلة النفط الإيرانية قرب ميناء سوري

قال جون بولتون مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، الجمعة، إن أي شخص يقول إن ناقلة النفط أدريان داريا-1 لم تكن متوجهة إلى سوريا فإنه يعيش في حالة إنكار.

وأضاف بولتون، في تغريدة عبر تويتر، تضمنت صورة من الأقمار الاصطناعية تظهر الناقلة الإيرانية على بعد ميلين بحريين من ميناء طرطوس السوري، أن بإمكان الولايات المتحدة إجراء محادثات مع إيران، مشددا في الوقت ذاته على أن العقوبات لن ترفع عن طهران إلا عندما تتوقف عن الكذب ونشر الإرهاب.

كما اتهم بولتون طهران بالحرص على "تمويل النظام السوري المجرم، بدل الإنفاق على الشعب الإيراني".

وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أعلن الخميس أن واشنطن لا تخطط لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا 1، التي تقع في قلب النزاع بين طهران والقوى الغربية.

وقال إسبر لصحفيين في لندن عندما سئل عما إذا كانت هناك أي خطة لاحتجاز السفينة، "ليست لدينا خطة في الوقت الحالي للقيام بمثل هذا الشيء".