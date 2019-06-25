بولتون: واشنطن مستعدة لإجراء محادثات مع إيران

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن الرئيس دونالد ترامب منفتح على فكرة إجراءات مفاوضات حقيقية "وكل ما تحتاج إيران للقيام به هو السير عبر هذا الباب المفتوح".



وأضاف خلال قمة أمنية ثلاثية اميركية-إسرائيلية-روسيةفي القدس الثلاثاء، أن مبعوثين أميركيين يقومون بجولات في المنطقة أملا في إيجاد سبيل لخفض تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، إلا أن صمت الجمهورية الإسلامية "يصيب بالصمم".



وقال أيضا إنه "لا يوجد ببساطة دليل على أن إيران اتخذت قرارا استراتيجيا بالتخلي عن الأسلحة النووية".

وفرضت الولايات المتحدة الاثنين عقوبات استهدفت المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي وآخرين، وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الخطوة تعني "الإغلاق الدائم لطريق الدبلوماسية" مع الإدارة الأميركية.

وتصاعد التوتر بين الجانبين بعد إسقاط إيران طائرة عسكرية أميركية من دون طيار الأسبوع الماضي، وتوعد الرئيس ترامب بالرد قبل أن يعدل عن توجيه ضربة انتقامية.

وقال المستشار الأميركي إن الولايات المتحدة أبقت الأبواب مفتوحة للمحادثات، ذلك بعد أكثر من عام على انسحاب واشنطن من اتفاق نووي تاريخي بين طهران والقوى الكبرى. وتابع بولتون "كل ما تحتاج إيران إلى القيام به هو سلوك هذا الطريق".

الرئيس الإيراني حسن روحاني قال من جانبه إن قرار واشنطن فرض عقوبات على أكبر الدبلوماسيين الإيرانيين يثبت أن الولايات المتحدة "تكذب" بشأن المحادثات.

وقال الرئيس حسن روحاني في اجتماع مع عدد من الوزراء بث على الهواء مباشرة عبر شاشات التلفزة "في الوقت الذي تدعو فيه إلى المفاوضات، تسعى إلى معاقبة وزير الخارجية؟ من الواضح أنها تكذب".

وأعلن وزير الخزانة الأميركي أن واشنطن ستدرج وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف على القائمة السوداء.