بولتون يبحث مع السفير التركي أزمة القس برانسون

قال البيت الأبيض إن مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون التقى الاثنين السفير التركي لدى الولايات المتحدة من أجل بحث قضية احتجاز القس أندرو برانسون من قبل أنقرة.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في تصريحات للصحافيين "أن اللقاء جرى في البيت الأبيض وكان بناء على طلب السفير التركي سردار كيليش".

وتابعت أن اللقاء بحث أيضا وضع العلاقات الأميركية التركية.

​وضاعفت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الألومنيوم والصلب التركية، كما فرضت عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين.

وجاءت العقوبات على خلفية أزمة القس الأميركي أندرو برانسون الذي يخضع للإقامة الجبرية في تركيا على خلفية محاكمة بتهمتي "التجسس" والإرهاب".