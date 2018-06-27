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بولتون إلى موسكو للتحضير لقمة محتملة

جون بولتون

يتوجه مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إلى موسكو الأربعاء للتحضير لقمة أميركية-روسية محتملة.

ومن المقرر أن يلتقي بولتون وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت لاحق الأربعاء.

وقال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي بولتون في موسكو.

وتزايدت التوقعات مؤخرا حول اجتماع محتمل بين الرئيس دونالد ترامب وبوتين.

وذكرت تقارير صحافية أن هذه القمة قد تعقد في العاصمة النمساوية، فيينا.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، الأربعاء إن اجتماعات بولتون في موسكو ستركز على العلاقات الثنائية والاستقرار الدولي وأزمات إقليمية.

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