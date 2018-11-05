بولتون يتوعد إيران بمزيد من العقوبات

قال مستشار الأمن القومي جون بولتون الاثنين إن عقوبات أميركية إضافية ستفرض على إيران، وذلك بعد دخول الحزمة الثانية من العقوبات حيز التنفيذ.

وقال بولتون في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، "لن نكتفي بهذه العقوبات، لن نكون راضين ببساطة عن مستوى العقوبات الذي كان في عهد أوباما عام 2015.. المزيد قادم".

ودخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية على إيران الاثنين حيز التنفيذ وتشمل هذه المرة قطاعي النفط والمصارف.

والقرار الأميركي يعني منع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأميركية في حال قررت المضي قدما بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية.