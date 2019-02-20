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بولتون يحذر قادة الجيش الفنزويلي

جون بولتون

حذر مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الثلاثاء قادة الجيش الفنزويلي من التحريض على العنف ضد المدنيين على حدود البلاد مع كولومبيا والبرازيل التي تخطط المعارضة الفنزويلية إدخال مساعدات إنسانية عبرها.

وقال بولتون عبر "تويتر": "أي تصرف من الجيش الفنزويلي يتغاضى عن أو يحرض على العنف ضد المدنيين المسالمين على الحدود مع كولومبيا والبرازيل لن ينسى".

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وأضاف أن "القادة لا يزال لديهم وقت لاتخاذ القرار الصحيح".

وكان زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد واعترفت بشرعيته حوالي 50 دولة على رأسها الولايات المتحدة، تعهد إدخال المساعدات الإنسانية الأميركية المكدسة على حدود فنزويلا السبت.

ويتحدى غوايدو بهذه الخطوة الرئيس المطعون بشرعيته نيكولاس مادورو الذي يرفض السماح بدخول هذه المساعدات.

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