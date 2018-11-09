بولتون يرجح مزيدا من العقوبات على إيران

قال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون الجمعة إن واشنطن قد تفرض عقوبات جديدة على إيران بعد استهداف قطاعي النفط والمال.

وأضاف خلال مشاركته في فعالية لإحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى "أعتقد أنكم سترون المزيد من العقوبات مع الوقت وتطبيقا أشد صرامة لها".

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب انسحبت في أيار/مايو من اتفاق 2015 الذي يمنع إيران من امتلاك القنبلة الذرية.

وأعادت واشنطن فرض كل العقوبات التي رفعت بعد تطبيقه.

وأشار إلى أن "وقع العقوبات كان كبيرا على إيران، وعلى الصعيد الاقتصادي العملة الإيرانية في أدنى مستوياتها والتضخم هائل والبلاد تشهد حالة من الركود".

وتابع "الهدف لا يزال خفض صادرات النفط الإيرانية، عملنا مع السعودية والإمارات ودول أخرى منتجة للنفط للتحقق من زيادة الإنتاج وعدم تأثير ذلك على الزبائن الذين يشترون النفط الإيراني".

وكان الاتفاق النووي أبرم في فيينا في 14 تموز/يوليو 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا) ثم ألمانيا.

وسمح الاتفاق بإنهاء عزلة طهران الطويلة من خلال رفع قسم من العقوبات الاقتصادية الدولية، في المقابل وافقت إيران على الحد من برنامجها لضمان عدم سعيها لحيازة السلاح النووي.

وفي 8 أيار/مايو الماضي، أعلن ترامب الانسحاب من الاتفاق وإعادة فرض العقوبات على إيران.