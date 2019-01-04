بولتون يزور إسرائيل وتركيا

بدأ مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون الجمعة زيارة تشمل إسرائيل وتركيا بهدف تنسيق انسحاب قوات بلاده من سوريا.

وقال بولتون في تغريدة "ذاهبون من أجل مناقشة سبل التعاون مع حلفائنا بشأن انسحاب القوات الأميركية من سوريا، ومنع ظهور تنظيم الدولة مجددا" وأضاف بولتون أن من أهداف الزيارة أيضا "حماية مواقف الذين قاتلوا معنا ضد التنظيم، ومكافحة الأنشطة الإيرانية الخبيثة في المنطقة".

وسيرافق بولتون الى أنقرة المبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري ورئيس هيئة الأركان الأميركية جوزيف دانفورد.

وفي كانون الأول/ ديسمبر فاجأ الرئيس دونالد ترامب المشرعين الأميركيين والعديد من قادته العسكريين عندما قال إنه سيسحب القوات الأميركية من سوريا.

لكن ترامب عاد لاحقا وقال إن عملية الانسحاب ستكون تدريجية.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو الخميس إن الولايات المتحدة تسعى لضمان "ألا يقتل الأتراك الأكراد" في سوريا بعد انسحاب القوات الأميركية.

وقال بومبيو لموقع "نيوزماكس" الإخباري الأميركي إن "الأهمية هي لضمان ألا يقتل الأتراك الأكراد، ولحماية الأقليات الدينية في سوريا. كل هذه الأمور لا تزال جزءا من المهمة الأميركية".

ورفض الوزير الأميركي كذلك الإعلان عن الجدول الزمني المقرر لسحب الجنود الأميركيين من شمال سوريا.