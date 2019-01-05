بولتون يوجه تحذيرا لنظام الأسد

حذر مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جون بولتون السبت الحكومة السورية من مغبة اعتبارها الانسحاب العسكري الأميركي المنتظر دعوة لاستخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال بولتون للصحافيين على متن طائرة تقله إلى تل أبيب "ليس هناك تغير على الإطلاق في موقف الولايات المتحدة وأي استخدام من النظام السوري لأسلحة كيميائية سيقابل برد قوي للغاية.. كما فعلنا في مرتين سابقتين".

وأوضح: "لذلك على النظام.. نظام الأسد، ألا تكون لديه أي أوهام بشأن الأمر".

وأضاف بولتون "فيما نخوض في تفاصيل كيفية تنفيذ الانسحاب وملابساته لا تريد أن يرى نظام الأسد أن ما نفعله يمثل أي تخفيف لموقفنا المعارض لاستخدام أسلحة الدمار الشامل".