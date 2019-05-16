بوغبا في مكة

نشر نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم بول بوغبا، صورة له وهو في الحرم المكي أثناء تأديته رحلة عمرة في مكة.

وأرفق نجم مانشستر يونايتد الصورة على إنستغرام بتعليق "لا تنس أبدا الأشياء المهمة في الحياة".

ويظهر في الصورة رفقة بوغبا، اللاعب الفرنسي ومدافع فريق تشيلسي الإنكليزي، كورت زوما.

يذكر أن بوغبا كان قد زار مكة سابقا لأداء فريضة الحج.

وولد بوغبا مسلما لوالدين فرنسيين من أصل غيني، ولديه شقيقان أكبر منه ولدا في غينيا.

وانتشرت أخبار منذ فترة عن انخراط نادي ريال مدريد الإسباني في مفاوضات مع مانشستر يوناتيد من أجل ضم النجم الفرنسي لصفوفه، لكن الأمور لم تحسم بعد.

