بومبيو: أبلغنا أنقرة بأن عمليات التنقيب الغير قانونية ليست مقبولة

انتقد وزير الخارجية الأميركي عمليات الحفر التي تقوم بها تركيا في البحر المتوسط.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في أثينا، إن الولايات المتحدة أبلغت تركيا أن عمليات الحفر غير المشروعة أمر غير مقبول".

واليونان هي المحطة الأخيرة لبومبيو في جولة يقوم بها منذ أيام في جنوب أوروبا.

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد حث الولايات المتحدة على استخدام نفوذها لنزع فتيل التوترات في شرق البحر المتوسط ، حيث تخوض قبرص وتركيا نزاعا حول حقوق التنقيب في المناطق البحرية.

وأبلغ ميتسوتاكيس وزير الخارجية الأميركي الزائر أن التحركات التركية الأخيرة جنوبي الجزيرة تعد "انتهاكًا صارخًا" لحقوق قبرص السيادية.

واشتدت التوترات بين قبرص وتركيا بشأن الحفر في المناطق البحرية بعد أن أرسلت أنقرة سفينة حفر إلى منطقة قبالة جنوب قبرص.

يشار إلى أن تركيا واليونان عضوان في حلف الناتو ولكنهما لديهما خلافات كبيرة حول قبرص التي انقسمت بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك منذ عام 1974.