بومبيو إلى الشرق الأوسط: "الانسحاب لن يؤثر على التحالف"

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن جولة شرق أوسطية للوزير مايك بومبيو تشمل مصر والأردن والسعودية والكويت والإمارات وقطر وعمان والبحرين.

وقالت الخارجية في بيان الجمعة إن جولة بومبيو ستبدأ في الأردن يوم الثامن من كانون الثاني/يناير وتختتم في الكويت في 15 كانون الثاني/يناير.

وفي السعودية، يبحث بومبيو تطورات التحقيق في مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وستكون الجولة الأولى للوزير بومبيو بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن عزمه سحب القوات الأميركية من سوريا واستقالة وزير الدفاع جيم ماتيس.

"الانسحاب من سوريا لن يؤثر على التحالف ضد داعش وإيران"

وكان بومبيو قد جدد عزم بلاده سحب قواتها من سوريا من دون أن يتعارض ذلك مع الأهداف الرئيسية التي أرسلت من أجلها.

وفي مقابلة مع فوكس نيوز، قال بومبيو في معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت عملية الانسحاب مرتبطة بجدول زمني محدد أو الاوضاع على الأرض:

"إن الجدول الزمني سيكون متسقا مع ما يمكننا القيام به للتأكد من أن جنودنا في أمان، وأننا نواصل حملة مكافحة داعش، وأن نفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على التحالف ضد إيران معا. هذه هي الأشياء التي أعرب عنها الرئيس بوضوح".

واستبعد وزير الخارجية الأميركي أن يؤثر سحب الجنود الأميركيين على التحالف الدولي ضد داعش. وقال "ما زلنا قادرين على التعامل بفعالية مع هؤلاء الشركاء في مواجهة التهديد الذي يمثله داعش في المنطقة، وسنفعل ذلك دون وجود ألفي جندي على الأرض".

وأكد بومبيو أن سحب القوات الأميركية لا يعني تغيير سياسات الولايات المتحدة "بشأن الاستمرار في التأكد من عدم عودة ظهور داعش، وسنقوم بذلك فقط بطريقة أكثر ذكاء وأفضل".