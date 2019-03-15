بومبيو إلى بيروت لنقاش 'دور إيران الخبيث'

أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية مايكل بومبيو سيناقش في بيروت دور إيران الخبيث في المنطقة وكذلك نشاط حزب الله.

وأشار إلى أن وزير الخارجية سيلتقي الرئيس اللبناني ميشال عون ومسؤولين آخرين وأن أميركا ليست مهتمة بإقامة قاعدة عسكرية في لبنان.

وأضاف أن الولايات المتحدة مستعدة للتوسط بين لبنان وإسرائيل لحل الخلاف على قضية التنقيب عن النفط.

وسيزور بومبيو بيروت في 22 الشهر الحالي، إذا لم يطرأ ما يعيق حصولها إلى موعد آخر، وهي تندرج في إطار جولة له تشمل الكويت وإسرائيل.