بومبيو: إيران تستخدم "الجهاد الإسلامي" لضرب إسرائيل

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن إيران تستخدم "وكيلها الإرهابي" الجهاد الإسلامي لضرب "حليفتنا الكبيرة إسرائيل، مشيرا إلى أن طهران لا تريد السلام في المنطقة.

وأضاف بومبيو في تغريدة "يجب أن نستمر في الضغط على إيران إلى أن تتفاوض على اتفاق شامل يضمن وقف دعمها للجماعات الإرهابية".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن عددا "كبيرا" من الصواريخ أطلق من غزة باتجاه إسرائيل وذلك بعد مقتل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا في غارة على قطاع غزة.

وتقول إسرائيل إن أبو العطا مسؤول عن إطلاق صواريخ باتجاه أراضيها وأنه كان يحضر للمزيد من الهجمات.

وخرجت تظاهرات في عدة مدن إيرانية احتجاجا على رفع أسعار البنزين، في وقت يشهد الاقتصاد الإيراني تراجعا غير مسبوق.

ويتهم المتظاهرون النظام بتمويل ميليشيات وجماعات في المنطقة من بينها حماس والجهاد في الأراضي الفلسطينية وميليشيات الحشد الشعبي في العراق والحوثيين في اليمن.