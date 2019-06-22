بومبيو: إيران تضلل العالم.. لا رسائل عبر عُمان

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن الرئيس دونالد ترامب لم يمرر رسالة عبر عمان طلبا للمحادثات مع إيران، وقال إن الضغط الاقتصادي والعزل السياسي لإيران مستمر.

وفي بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية الأميركية مساء السبت، قال بومبيو إن القرارات التي اتخذتها الولايات المتحدة ردا على الهجمات الإيرانية المتهورة جاءت لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.. وكذلك "ولمنع أكبر دولة راعية للإرهاب من استهداف الأميركيين والمصالح الأميركية حول العالم".

وشدد بومبيو على أن الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب ملتزمة أكثر من أي وقت مضى بدعم حلفائها وشركائها في المنطقة، وألا صحة للأنباء عن سحب الولايات المتحدة عناصر من قاعدة بلد شمال بغداد.

واعتبر بيان الخارجية أن الحقائق تشعر قادة إيران بالتهديد، ولذلك فإن واشنطن حرصت على إبقاء مواقفها واضحة.

وقال "نحن جاهزون للتعامل مع إيران عندما يحين الوقت المناسب لذلك، لكن من الموحي إن النظام الإيراني رفض الجهود الدبلوماسية التاريخية والراهنة التي قام بها رئيس الوزراء الياباني آبي، و(رد بأن) هاحم ناقلة يابانية في خليج عمان، وأسقط طائرة أميركية كانت تحلق في المجال الجوي الدولي".

وقال بومبيو في البيان إن "النظام الإيراني عندما يقرر أن ينبذ العنف ويقابل الدبلوماسية بدبلوماسية، فسيعرف بمن يتصل".

وحتى يحصل ذلك، تعهد بومبيو بمواصلة مواجهة حملات التضليل الإيرانية.