بومبيو: إيران هاجمت الناقلات لترفع أسعار النفط

ألقى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس بالمسؤولية على إيران في هجمات هذا الشهر على ناقلات نفطية في الخليج، قائلا إنها كانت مسعى من طهران لرفع أسعار النفط العالمية.

وأبلغ بومبيو الصحفيين قبل قليل من مغادرته واشنطن في رحلة إلى أوروبا "هذه كانت محاولات من الإيرانيين لرفع سعر النفط الخام في أنحاء العالم".

وفي وقت سابق قال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون إن أدلة على أن إيران كانت وراء الهجمات ستُقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.

وقال بومبيو للمراسلين "نعم، لقد أصابَ السّفير بولتون. هذه كانت جهود من جانب الإيرانيّين لرفع أسعار النفط الخام في العالم".

وتسعى الولايات المتحدة إلى وقف صادرات إيران النفطيّة، بإطار حملة للردّ على دور طهران الإقليمي.

وفي سياق متصل، قال الممثل الأميركي الخاص لإيران براين هوك إن أي دولة تشتري النفط الخام من إيران بعد انتهاء فترة الإعفاءات في 2 أيار/مايو ستخضع للعقوبات.