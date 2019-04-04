بومبيو: علينا التصدي لتحديات أمام الناتو

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس على ضرورة الحفاظ على الوحدة بين أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال في افتتاح اجتماعات وزراء خارجية الناتو في مقر وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيسه، إن الحلف يواجه تحديات يجب أن يواجهها أعضاؤه، مشددا على أن "التهديد الروسي حقيقي ولم نتردد في الرد عليه".

شاهد كلمة وزير الخارجية الأميركي.

يذكر أن حلف شمال الأطلسي تأسس قبل 70 عاما كدرع دفاعي ضد تهديدات الاتحاد السوفيتي، وبات أكبر تحالف دفاعي في العالم بعضوية 29 بلدا من أوروبا وأميركا الشمالية.

​ويوجه الرئيس دونالد ترامب منذ وصوله إلى البيت الأبيض في مطلع 2017 انتقادات إلى الحلفاء في الناتو، ويصر بصورة خاصة على وجوب أن ترفع جميع الحكومات إنفاقها العسكري إلى مستوى 2 في المئة من إجمالي ناتجها الداخلي بحلول عام 2024 على أبعد تقدير، في مطلب يستهدف بصورة خاصة ألمانيا التي لا تزال بعيدة جدا عن هذا الهدف مع توقع وصول إنفاقها إلى نسبة لا تتخطى 1.5 في المئة عام 2024.