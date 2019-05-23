بومبيو: التهديد الإيراني حقيقي وموثوق

نفى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في حديث لشبكة "فوكس نيوز" الإخبارية إرسال 5000 جندي أميركي إضافي إلى الشرق الأوسط.

لكن بومبيو وصف التهديد الذي تشكله إيران بأنه "حقيقي وموثوق"، وتعهد بالرد على أي اعتداء إيراني.

وقال: "من دون الدخول في التفاصيل، تأكد أن الرئيس ترامب سيضمن أن لدينا كل الموارد الضرورية للرد في حال قررت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الاعتداء على الأميركيين والمصالح الأميركية".

وأكد بومبيو أن النظام الإيراني "يرعى الإرهاب منذ 40 عاما" وأن ترامب "عازم على تغيير مسار هذا النظام" وذلك عبر "الأثر المحدد" للعقوبات والقيود المفروضة على "قدرة القيادة الإيرانية على إثارة الإرهاب".

ومثال على ذلك، تحدث بومبيو عن "جنود حزب الله الذين لم يعودوا يتلقون رواتبهم أو يتقاضون جزءا من الرواتب التي كانوا يتقاضونها من قبل"، وقال: "لقد تقلصت قدرتهم على توسيع شبكتهم الإرهابية مع إيران".

وخلص بومبيو إلى القول إن الولايات المتحدة عازمة على وقف برنامج إيران النووي، ومنعها من الحصول على السلاح النووي، وكذلك منعها من بناء برنامج صاروخي والقيام بحملات إرهابية.