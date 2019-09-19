بومبيو: العقوبات على إيران تهدف لمنعها من تنفيذ عمليات إرهابية

أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس أن واشنطن ترغب بـ"حل سلمي" للأزمة المتصاعدة مع إيران على خلفية اتهام واشنطن لطهران بالوقوف خلف هجمات غير مسبوقة على شركة أرامكو السعودية.

وقال بومبيو في تصريحات للصحافيين في أعقاب زيارة لأبوظبي "نرغب بحل سلمي ... وآمل أن ترى الجمهورية الاسلامية المسألة بالطريقة نفسها"، وذلك بعدما حذر نظيره الإيراني محمد جواد ظريف من "حرب شاملة" إذا تعرضّت بلاده لضربة أميركية أو سعودية.

وأضاف الوزير الأميركي أن العقوبات على إيران تهدف لمنعها من تنفيذ عملياتها الإرهابية.

وتبنى الحوثيون هجمات على منشأتي نفط في السعودية، لكن بومبيو قال سابقا إن لا دليل على أنها انطلقت من اليمن، وحمل إيران مسؤولية الهجوم.

وقالت وسائل إعلام أميركية إن الهجوم تم بموافقة المرشد الإيراني على خامنئي شرط أن يتم تنفيذه بشكل يبعد الشبهات في أي تورط إيراني.