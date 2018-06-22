Accessibility links

logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أهم الأخبار

بومبيو يبحث مع العاهل الأردني جهود السلام

الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال غداء عمل في واشنطن

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على متانة العلاقات بين الولايات المتحدة والأردن.

جاء ذلك خلال غداء عمل جمعه مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في واشنطن الجمعة بحثا فيه علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

كما ناقشا دعم عملية السلام الشاملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين إضافة إلى الجهود المبذولة في الحرب على داعش.

وشدد الوزير بومبيو على دعم الولايات المتحدة للأردن في الوقت الذي يطبق الملك عبد الله حزمة من الإصلاحات الهامة لتعزيز ازدهار بلاده.

Back to top
XS
SM
MD
LG