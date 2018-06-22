بومبيو يبحث مع العاهل الأردني جهود السلام

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على متانة العلاقات بين الولايات المتحدة والأردن.

جاء ذلك خلال غداء عمل جمعه مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في واشنطن الجمعة بحثا فيه علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.

كما ناقشا دعم عملية السلام الشاملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين إضافة إلى الجهود المبذولة في الحرب على داعش.

وشدد الوزير بومبيو على دعم الولايات المتحدة للأردن في الوقت الذي يطبق الملك عبد الله حزمة من الإصلاحات الهامة لتعزيز ازدهار بلاده.

