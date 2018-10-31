مقتل خاشقجي.. بومبيو يطالب السعوديين بـ 'كشف الحقائق'

اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي "انتهاكا لقواعد القانون الدولي".

وقال بومبيو في تصريحات خلال مقابلة إذاعية إن "على السعوديين الكشف عن الحقائق وإلا فالوقت لن يكون في صالحهم".

وأضاف أن ما جرى داخل القنصلية السعودية في اسطنبول "عمل فظيع".

وأشار إلى أنه طلب من السعوديين والأتراك كشف الحقائق، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها في ما يتعلق بما حدث.

وأكد بومبيو مع ذلك أن الولايات المتحدة تريد الاحتفاظ بعلاقتها الاستراتيجية والطويلة مع السعودية على العديد من الأصعدة.

وأكد أن هناك مسؤولية على عاتق أميركا للإبقاء على علاقة جيدة مع السعودية.

يتبع..