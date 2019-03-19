بومبيو: باق في منصبي حتى يغرد ترامب بإقالتي

استبعد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن تتم إقالته من منصبه في أي وقت قريب، مؤكدا استمراره العمل لصالح إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى حين يقرر الأخير الاستغاء عنه.

وقال بومبيو خلال زيارة إلى كنساس التي كان ممثلا عنها في مجلس النواب بين عامي 2011 و2017، "سأبقى هناك (في منصبي) إلى حين يغرد الرئيس بطردي من المنصب"، في إشارة واضحة إلى سلفه ريكس تيلرسون الذي أعلن ترامب إقالته عبر تغريدة على تويتر.

وقال عن الإقالة عبر تويتر مازحا "لا أعتقد أنها ستتم، على الأقل ليس اليوم".

ونفى بومبيو في تصريحاته اعتزامه الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020 عن كنساس، موضحا في تصريحات لشبكة NBC News أنه يحب الخدمة كوزير للخارجية وسيبقى في المنصب طالما يرغب ترامب في ذلك.

وأعلن الرئيس الأميركي في آذار/مارس 2018 في تغريدة على تويتر إقالة تيلرسون من منصبه وزيرا للخارجية.

وغرد ترامب حينها أن بومبيو سيقود الوزارة وشكر تيلرسون على خدمته، لكن الأخير لم يكن يعلم سبب طرده من المنصب عندما اتخذ الرئيس قراره، بحسب ما صرح به المتحدث باسم الوزارة حينها.