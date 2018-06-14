بومبيو: نزع النووي من شبه الجزيرة الكورية سيكون كاملا

أبلغ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الرئيس الصيني شي جين بينغ الخميس عزم الولايات المتحدة نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية بشكل كامل.

وأعرب بومبيو عن قلق الولايات المتحدة إزاء النشاطات الصينية في بحر الصين الجنوبي.

وأخبر بومبيو الرئيس الصيني وعددا من المسؤولين الصينيين خلال اجتماع في بكين، التي يزورها ضمن جولة آسيوية، أن واشنطن تريد نظام سلام دائم ومستقر في المنطقة.

وشدد بومبيو على تخوف واشنطن العميق إزاء إنشاء وعسكرة بؤر في بحر الصين الجنوبي، مشيرا إلى أن هذه الأفعال تزيد التوترات والتعقيدات وتصعد من النزاعات وتهدد حركة التجارة وتقوض حالة الاستقرار الإقليمي.

وكان الرئيس ترامب أعلن توصله مع زعيم كوريا الشمالية إلى اتفاق مشترك خلال قمة سنغافورة التاريخية في 12 حزيران/يونيو.

ويشمل الاتفاق وثيقة موقعة بين الجانبين تنص على إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

