بومبيو: تركيا قد تفرج عن القس برانسون قريبا

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن تركيا قد تطلق سراح القس الأميركي المحتجز لديها أندرو برانسون هذا الشهر.

وأضاف بومبيو للصحافيين في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك: "كان يجب أن يتم الإفراج عنه الشهر الماضي، وفي الواقع يجب أن يتم الإفراج عنه اليوم".

وطالب وزير الخارجية الأميركي تركيا بالإفراج عن كل الأميركيين المحتجزين لديها فورا.

وبرانسون معتقل في تركيا منذ عامين وتتهمه أنقرة بالانضمام لجماعة إرهابية.

وتوترت العلاقة بين واشنطن وأنقرة مؤخرا، وفرض الرئيس دونالد ترامب عقوبات اقتصادية على تركيا بسبب اعتقال برانسون.