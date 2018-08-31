بومبيو: تصريحات لافروف حول إدلب تصعيد لنزاع خطير

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة إن دفاع نظيره الروسي سيرغي لافروف عن هجوم محتمل لقوات النظام السوري على محافظة إدلب يعد "تصعيدا لنزاع خطير بالفعل".

وأوضح بومبيو عبر "تويتر" أن النظام السوري وحليفه الروسي سبق وأن وافقا على "عدم السماح بهذا" في إشارة للحملة المرتقبة على آخر معاقل المعارضة في سورية.

وأضاف وزير الخارجية أن "ثلاثة ملايين سوري شردوا بالفعل من منازلهم ويعيشون الآن في إدلب سيعانون من هذا العدوان. هذا ليس جيدا. العالم يراقب".

وكان وزير الخارجية الروسي قال الجمعة إن الحكومة السورية لها كامل الحق في تعقب المتشددين وطردهم من إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة.

ومنذ أسابيع تحشد قوات النظام السوري تعزيزات في محيط إدلب الواقعة على الحدود التركية، تمهيدا لهجوم محتمل.

وكان مصدر مقرب من الحكومة السورية قال الخميس إن القوات النظامية تستعد لهجوم على مراحل في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها في شمال غرب البلاد.