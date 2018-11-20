بومبيو: ردنا في قضية خاشقجي كان قويا

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء إن رد الولايات المتحدة على قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي كان قويا لغاية الآن.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحافي عقده بمبنى وزارة الخارجية أن واشنطن فرضت عقوبات على 17 سعوديا على صلة بمقتل خاشقجي، مضيفا "الحقائق لا تزال تردنا، وعندما نحصل على المعلومات سنفعل الشيء الصحيح لحماية مصالحنا".

وأكد بومبيو أن "الولايات المتحدة لديها التزام تاريخي طويل مع السعودية وهو حيوي جدا للمصالح الأميركية".

وكان الرئيس دونالد ترامب أكد في وقت سابق الثلاثاء أن جريمة القتل التي نفذها عملاء سعوديون بحق خاشقجي لن تخرج العلاقات بين واشنطن والرياض عن مسارها.

وقدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الخميس الماضي مشروع قانون "شامل" يدعو إلى اتخاذ إجراءات ضد السعودية ردا على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي ودور المملكة في حرب اليمن.