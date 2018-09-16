بومبيو: ستكون هناك قواعد مختلفة لكل من يتعامل مع إيران اقتصاديا

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه سيكون هناك قواعد مختلفة لكل من يريد الانخراط في أنشطة اقتصادية مع النظام الإيراني بدءا من الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأضاف بومبيو في تغريدة إن العديد من الدول أخذت إجراءات بالفعل لمغادرة إيران.​

Come November 4th, there will be a different set of rules for anyone who wants to engage in economic activity with the regime in #Iran. Many countries are already taking actions to leave Iran. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 16, 2018

ومن المتوقع أن تفرض واشنطن حزمة عقوبات جديدة على إيران في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على إيران في آب/أغسطس بعد ما أعلن الرئيس دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي مع طهران.