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بومبيو: ستكون هناك قواعد مختلفة لكل من يتعامل مع إيران اقتصاديا

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إنه سيكون هناك قواعد مختلفة لكل من يريد الانخراط في أنشطة اقتصادية مع النظام الإيراني بدءا من الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأضاف بومبيو في تغريدة إن العديد من الدول أخذت إجراءات بالفعل لمغادرة إيران.​

ومن المتوقع أن تفرض واشنطن حزمة عقوبات جديدة على إيران في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على إيران في آب/أغسطس بعد ما أعلن الرئيس دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي مع طهران.

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