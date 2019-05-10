بومبيو سيلتقي بوتين الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الجمعة أن الوزير مايك بومبيو سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى روسيا الأسبوع المقبل، في اجتماع هو الأعلى مستوى بين البلدين منذ 10 أشهر.

وقالت الوزارة إن بومبيو سيلتقي بوتين الثلاثاء في سوتشي على البحر الأسود "لبحث سلسلة من المستجدات الثنائية ومتعددة الأطراف" بعد توقفه في موسكو.

ويعتبر هذا اللقاء أعلى اتصال أميركي مع الرئيس الروسي منذ تموز/يوليو حين التقى الرئيس دونالد ترامب وبوتين خلال قمة في فنلندا.

ومن المرتقب أن يجري الوزير الأميركي محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف خلال لقائهما الثاني خلال أسابيع، بعدما اجتمعا على هامش مؤتمر حول القطب الشمالي في هلسنكي.

وهناك عدة مواضيع خلافية بين الولايات المتحدة وروسيا بينها فنزويلا حيث تقدم بومبيو الدعوات الأميركية لمطالبة موسكو بوقف دعمها للرئيس الفاقد الشرعية نيكولاس مادورو.

وتأتي زيارة بومبيو بعد نشر تحقيق المدعي الأميركي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 والذي خلص إلى عدم تواطؤ فريق حملة ترامب في ذلك.