بومبيو: التقارير عن صواريخ إيرانية في العراق مقلقة للغاية

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو السبت عن "قلقه العميق، من التقارير التي تحدثت عن نقل إيران صواريخ بالستية إلى الأراضي العراقية".

وقال بومبيو في تغريدة على موقع تويتر إن تلك الأنباء "في حال ثبتت صحتها تشكل انتهاكا صارخا للسيادة العراقية ولقرار مجلس الأمن رقم 2231".

وأضاف أن "بغداد هي التي تقرر ما يجري على أراضيها وليس طهران".

وكان تقرير لوكالة "رويترز" كشف الجمعة أن إيران زودت "جهات شيعية تقاتل بالوكالة عنها في العراق" بصواريخ بالستية، وأنها تطور قدرتها على بناء المزيد من الصواريخ هناك لردع الهجمات المحتملة على مصالحها في الشرق الأوسط ولضرب خصومها في المنطقة.

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ونقلت الوكالة عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين ومصدرين بالاستخبارات العراقية واثنين آخرين باستخبارات غربية القول إن إيران نقلت هذه الصواريخ وهي قصيرة المدى خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقد أوردت الوكالة الإيرانية الرسمية للأنباء السبت أن إيران ترفض تقريرا نشرته رويترز عن نقل طهران صواريخ إلى العراق ووصفته بأنه "زائف" ويهدف إلى الإضرار بعلاقات إيران مع جيرانها.

وأضافت الوكالة نقلا عن بهرام قاسمي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "مثل تلك الأنباء الزائفة والسخيفة لا هدف لها سوى التأثير على علاقات إيران الخارجية خاصة مع جيرانها".