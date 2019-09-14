بومبيو عن استهداف منشآت أرامكو: لا دليل أن الهجمات انطلقت من اليمن

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، السبت، إن "لا دليل على أن الهجمات التي تعرضت لها السعودية انطلقت من اليمن"، محملا إيران مسؤولية الهجوم.

وكتب بومبيو في تغريدة على تويتر أن إيران تقف وراء حوالي 100 هجوم على السعودية، في وقت يتظاهر كل من الرئىس حسن روحاني ووزير خارجته جواد ظريف بالمشاركة في الدبلوماسية.

وأضاف "في خضم كل الدعوات لوقف التصعيد، شنت إيران الآن هجوما غير مسبوق على إمدادات الطاقة في العالم. لا يوجد دليل على أن الهجمات جاءت من اليمن".

وأردف "ندعو جميع الدول إلى الإدانة العلنية والقاطعة لهجمات إيران. سنعمل مع شركائنا وحلفائنا لضمان بقاء أسواق الطاقة جيدة العرض وإخضاع إيران للمساءلة عن عدوانها".

وتعرضت منشأتا نفط بقيق وخريص التابعتان لشركة أرامكو، لهجمات منسقة نفذتها طائرات مسيرة وتبنتها جماعة الحوثيين، ما أدى إلى اندلاع حرائق هائلة، في ثالث هجوم من هذا النوع ضد أرامكو، خلال خمسة أشهر.