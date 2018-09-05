بومبيو في زيارة لباكستان لـ'طي صفحة الخلاف'

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنه يأمل بـ"طي صفحة" الخلاف مع باكستان، وذلك قبيل زيارة إلى إسلام أباد سيلتقي خلالها رئيس الوزراء الجديد عمران خان.

وقال بومبيو الثلاثاء من على متن الطائرة خلال توجهه إلى جنوب آسيا، إن الوقت حان "لطي صفحة" الماضي مع باكستان، التي يحمل دعمها أهمية في النزاع الأفغاني.

وأضاف أن باكستان تمثل المحطة الأولى في جولته، موضحا أن "هناك قائدا جديدا فيها فأردت الذهاب إليها في بداية فترة توليه في محاولة لإعادة ضبط العلاقة بين البلدين".

وقال الوزير الذي انضم إليه رئيس أركان الجيوش الأميركية جو دانفورد إن "هناك الكثير من التحديات بين بلدينا بكل تأكيد لكننا نأمل بأن نجد أرضية مشتركة مع القيادة الجديدة والبدء بالعمل على حل بعض مشكلاتنا معا".

وأعرب عن أمله في "إقناعهم بتقديم هذه المساعدة"، مضيفا أنه اتفق مع خان خلال محادثاته معه على أن السلام في أفغانستان هو "هدف مشترك".

وأكد أيضا إمكانية إعادة تقديم الدعم العسكري في ظل الظروف المناسبة. وقال "كنا نقدم هذه الموارد عندما كان الأمر منطقيا بالنسبة لأميركا عندما يحدث ذلك مجددا، أنا واثق من أننا سنقدم إلى الرئيس ما يبرر ذلك".

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ويتهم المسؤولون الأميركيون إسلام أباد بتجاهل أو حتى التعاون مع مجموعات على غرار حركة طالبان الأفغانية وشبكة حقاني اللتين تشنان هجمات في أفغانستان من ملاذات آمنة على الحدود بين البلدين.

ويعتقد البيت الأبيض أن وكالة الاستخبارات الباكستانية وغيرها من الهيئات العسكرية في باكستان لطالما ساهمت في تمويل وتسليح طالبان لأسباب عقائدية ولمواجهة النفوذ الهندي في أفغانستان.