واشنطن تقبل تعيين قائم بالأعمال فنزويلي

أعلن وزير الخارجية الأميركية مايكل بومبيو أن الولايات المتحدة قبلت تعيين الرئيس الفنزويلي المؤقت هوان غوايدو لكارلوس الفردو فيتشيو كـ"قائم بأعمال" للحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة في الـ25 من كانون الثاني/يونيو الحالي.

وذكر بومبيو في بيان أن فيتشيو سيكون له السلطة من الحكومة الفنزويلية على الشؤون الدبلوماسية في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه وبعد اعتماده التقى فيتشيو بوكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل الذي أعاد التأكيد على دعم الولايات المتحدة القوي لقيادة الرئيس المؤقت غوايدو لفنزويلا، وأكد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع السيد فيتشيو ودبلوماسيين آخرين عينهم الرئيس المؤقت غوايدو.