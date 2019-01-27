Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
أخبار

واشنطن تقبل تعيين قائم بالأعمال فنزويلي

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو

أعلن وزير الخارجية الأميركية مايكل بومبيو أن الولايات المتحدة قبلت تعيين الرئيس الفنزويلي المؤقت هوان غوايدو لكارلوس الفردو فيتشيو كـ"قائم بأعمال" للحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة في الـ25 من كانون الثاني/يونيو الحالي.

وذكر بومبيو في بيان أن فيتشيو سيكون له السلطة من الحكومة الفنزويلية على الشؤون الدبلوماسية في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه وبعد اعتماده التقى فيتشيو بوكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ديفيد هيل الذي أعاد التأكيد على دعم الولايات المتحدة القوي لقيادة الرئيس المؤقت غوايدو لفنزويلا، وأكد أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع السيد فيتشيو ودبلوماسيين آخرين عينهم الرئيس المؤقت غوايدو.

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG