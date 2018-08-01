بومبيو قد يلتقي لافروف في سنغافورة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية الأربعاء أنها تعمل على ترتيب لقاء بين الوزير سيرغي لافروف ونظيره الأميركي مايك بومبيو.

وقالت الوزارة في بيان إنها تحاول عقد هذا الاجتماع على هامش اجتماع لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في سنغافورة هذا الأسبوع.

وكان بومبيو ولافروف قد ناقشا عبر الهاتف أكثر من مرة في الفترة الأخيرة عدة ملفات، أبرزها التوتر في الجنوب السوري، وقضية نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، والاتفاق النووي الإيراني، والتحضيرات لقمة هلسنكي، التي عقدت بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.