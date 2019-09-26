بومبيو: كل ما قامت به الدبلوماسية الأميركية حول أوكرانيا في محله

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، أن كل ما قامت به الدبلوماسية الأميركية مع أوكرانيا هو "في محله تماما"، وذلك بعد نشر ملخص فحوى محادثة هاتفية مثيرة للجدل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولودمير زيلينسكي.

وقال بومبيو لصحافيين إنه "على حد علمي وعلى ضوء كل ما رأيته حتى الآن، فإن كل ما جرى بناء على قرارات من مسؤولين في وزارة الخارجية كان في محله تماما".

وأضاف أن كل هذه الأنشطة "تتفق والهدف الذي حددناه"، والمتمثل بتعزيز العلاقات مع الرئيس الأوكراني الجديد ومساعدته على "وضع حد للفساد في أوكرانيا.

وتابع الوزير الأميركي "نأمل أن نتمكن من مساعدتها في القيام بذلك. سيكون أمرا جيدا لأوكرانيا، وهو أمر جيد بالنسبة لأوروبا، كما أنه سيصد روسيا إلى حد كبير".

وخلال المكالمة مع رئيس أوكرانيا والتي تعود إلى 25 يوليو، قال ترامب لزلينيكسي، "ثمة حديث كثير عن نجل بايدن وعن أن بايدن أوقف التحقيق، ويريد أناس كثيرون أن يعرفوا المزيد عن هذا الموضوع، لذلك فإن أي شيء ممكن أن تفعلوه مع النائب العام سيكون رائعاً".

وعندما كان بايدن يشغل منصب نائب الرئيس الأميركي باراك أوباما، مارس مع عدد من القادة الغربيين ضغطا على أوكرانيا للتخلص من النائب العام الأوكراني فيكتور شوكين باعتبار أنه لم يكن شديدا بما يكفي ضد الفساد.