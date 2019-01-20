بومبيو: إيران لا تزال تحتجز أميركيين أبرياء

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد إن إيران لا تزال تحتجز أميركيين أبرياء كرهائن، مطالبا طهران بوقف "حملة الرهائن الإرهابية".

وذكر بومبيو في تغريدتين على تويتر "قبل 40 سنة أطلق متطرفون في إيران سراح 52 دبلوماسيا أميركيا احتجزوا رهائن لمدة 444 يوما، إيران لا تزال تحتجز أميركيين أبرياء كرهائن" .

وأضاف "خامنئي وروحاني وظريف يجب أن يوقفوا حملة الرهائن الإرهابية عبر إطلاق سراح بوب ليفنسون وشيوي وانغ ورهائن أخرين فورا".

وفقد أثر ليفنسون بشكل غامض في 9 آذار/مارس 2007 خلال زيارة إلى جزيرة كيش الإيرانية، وهو أب لسبعة أبناء ويعاني من مرض السكري.

أما وانغ (39 عاما) فقد جرى اعتقاله في تموز/ يوليو 2016، وصدر بحقه حكم بالسجن 10 سنوات، بعد أن سافر إلى إيران من أجل إعداد بحث عن سلالة القاجار التي حكمت بلاد فارس من عام 1794 إلى عام 1925.