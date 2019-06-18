بومبيو لإيران: نحن جادون

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء إن محادثات مكثفة تجري مع القيادة الوسطى على المستوى التكتيكي بشأن الوضع في الخليج.

وأضاف بومبيو في مؤتمر صحافي من مقر القيادة الوسطى في تامبا بولاية فلوريدا إن أميركا ستقوم بدورها لكن حماية خطوط الملاحة الدولية هي مسؤولية دولية مشتركة.

وشدد الوزير الأميركي أن تصرف إيران بهذه الطريقة ليس من مصلحتها وأن إدارة الرئيس دونالد ترامب قادرة على مواجهة هذا التحدي.

وأكد بومبيو أن واشنطن ستستمر في تزويد الأطراف كافة بالمعلومات المتوفرة حول الهجمات التي تعرضت لها ناقلات النفط في الخليج.