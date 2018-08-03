بومبيو لتركيا: حان الوقت لإطلاق سراح القس برانسون

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على وزيرين تركيين "دليل" على "التصميم الكبير" للولايات المتحدة على إطلاق سراح القس أندرو برانسون الذي تحتجزه سلطات أنقرة.

وأوضح بومبيو في تصريحات صحافية: "حذرنا الأتراك من أن الوقت حان للإفراج عن القس برانسون وآمل أن يدركوا" بأن العقوبات التي أُعلنت هذا الاسبوع "دليل على تصميمنا الكبير".

وجاءت تصريحات بومبيو قبل لقاء أجراه مع نظيره التركي محمد تشاوش أوغلو على هامش قمة أمنية في سنغافورة الجمعة وذلك عقب فرض واشنطن عقوبات على وزيرين تركيين.

وتطالب الولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن القس أندرو برانسون، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية الأسبوع الماضي في تركيا بعد اعتقاله عاما ونصف العام لاتهامه بـ "الإرهاب" و"التجسس".

وقال بومبيو "يجب أن يعود برانسون إلى بلاده كما هو الحال بالنسبة لجميع الأميركيين الذين تحتجزهم الحكومة التركية. هؤلاء الأشخاص موقوفون منذ مدة طويلة وهم أبرياء".

وينفي برانسون المقيم منذ نحو عشرين عاما في تركيا حيث يشرف على كنيسة صغيرة، كل الاتهامات الموجهة إليه.

ومن جهته قال تشاوش أوغلو إن تركيا "ترغب دائما بحل المشاكل عبر السبل الدبلوماسية والحوار والتفاهم المشترك والاتفاقات".

وتابع الوزير التركي: "بحثنا مع بومبيو كيفية حل مشاكلنا" عبر التعاون والحوار، مضيفا "كان لقاء بناء على أعلى مستوى ... لا يمكن أن نتوقع حل كل المشاكل من لقاء واحد".