بومبيو: لحزب الله خلايا في فنزويلا

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن حزب الله اللبناني لديه نشاط في فنزويلا وفي جميع أنحاء أميركا الجنوبية.

وأضاف الوزير خلال تصريحات لـ Fox Business أن "الناس لا يدركون أن حزب الله لديه خلايا ناشطة في فنزيولا".

وتابع أن الإيرانيين "يؤثرون على الشعب الفنزويلي وعلى جميع أنحاء أميركا الجنوبية"، وأردف قائلا "لدينا المسؤولية لمواجهة ذلك الخطر من أجل أميركا".

وتصنف الولايات المتحدة حزب الله الذي تدعمه إيران، منظمة إرهابية وتفرض عقوبات على أشخاص مرتبطين به في فنزويلا منذ فترة رئاسة جورج بوش الابن (ما بين كانون الثاني/يناير 2001 وكانون الثاني/يناير 2009).

وتعتبر السلطات الأميركية أن حزب الله استخدم أميركا اللاتينية كقاعدة لتمويل نشاطاته منذ سنوات عبر المخدرات وغسيل الأموال، فيما كانت العلاقات بين رئيس فنزويلا السابق هيوغو شافيز والإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، وثيقة.

وفي المقابلة ذاتها، وصف بومبيو رئيس فنزويلا المطعون في شرعيته نيكولاس مادورو بأنه "شرير" وشدد على أن الولايات المتحدة تتدخل في بلاده نيابة عن المواطنين الفنزويليين العاديين الذين عانوا الويلات خلال حكمه.

وقال "لا ينبغي لنا أن نسمح لأي بلد في جانبنا من الكرة الأرضية بأن يعامل شعبه بهذه الطريقة"، مضيفا أن "قيم أميركا، وليس فقط مصالحها، على المحك هنا".