بومبيو: لن نستبعد أي خيار إذا استخدمت الأسلحة الكيميائية في سورية مجددا

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأحد إن بلاده لن تستبعد أي خيار في حال استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية مرة أخرى.

وأضاف بومبيو في مقابلة مع شبكة إن بي سي الأميركية إن واشنطن لن تتردد في اعتبار "مصدر السلوك السيء" مسؤولا إذا استخدمت الأسلحة الكيميائية.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا استهدفت في نيسان/أبريل الماضي عدة مواقع ومطارات عسكرية سورية ردا على استخدام النظام السوري السلاح الكيميائي في مدينة دوما والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات بينهم نساء وأطفال.

ونفذت الولايات المتحدة العام الماضي ضربات استهدفت مطار الشعيرات العسكري ردا على هجوم كيميائي نفذه النظام السوري على مدينة خان شيخون وتسبب في مقتل نحو 100 مدني.