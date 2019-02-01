بومبيو: لن نسمح لإيران بالوصول إلى ما وصلت إليه كوريا الشمالية

بثت قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأميركية حوارا مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس. وكان بومبيو قد غرد عبر حسابه على تويتر مثمنا استضافته للتأكيد على التزام الإدارة الأميركية تجاه الشعب الفنزويلي ومطالبته بالديمقراطية.

صباح الخميس، نشرت الخارجية الأميركية تغريدة مقتبسة من مقابلة هاتفية لبومبيو مع "فوكس نيوز"، تتضمن تحذيرا لإيران: "لن نسمح لإيران بالوصول إلى ما وصلت إليه كوريا الشمالية".

ونقلت الخارجية على لسان بومبيو حول الشأن السوري: "سيقوم الرئيس بإعلان هام، باعتقادي في خطاب حالة الاتحاد الأسبوع المقبل فيما يتعلق بوضع الخلافة، والأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا عندما جاءت هذه الإدارة".

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